’Friesland geeft het meest uit aan cultuur’

Hier zaten de sponsoren bij elkaar van het concert dat in al 16 zomers één van de grootste trekpleisters is in Friesland. Bedrijven sluiten zich voor een vast bedrag aan als partner, zoals sponsoren bij zo’n keurige gelegenheid worden genoemd. In ruil kunnen ze zo’n twintigtal relaties uitnodigen. Zo kent eigenlijk iedereen die ertoe doet in Friesland wel iemand die erheen gaat. Als ze niet zelf gaan, natuurlijk.

Ed Nijpels, voormalig commissaris van de koning in Friesland, zat bij Brok aan tafel, net als Lauswolt-directeur Marc van Gulick en Anke Oosterbaan. Zij is directielid van FB Oranjewoud, dat eigenaar is van landgoed Lauswolt en dat vele cultuur-, sport- en andere initiatieven steunt in het noorden van het land. ,,Waaronder Sûne Grûn”, zei ze. ,,Het is Fries voor Gezonde Grond en het gaat erom de bodem te optimaliseren. Mensen die gewassen eten van gezonde akkers hebben minder medicijnen nodig!”

Investeerder Robert van de Leur (l.) met Anke Oosterbaan van FB Oranjewoud en hotelier Marc van Gulick. Ⓒ De Telegraaf

Die bodem zal rond Lauswolt op het komend Zomerconcert van 3 juli vast even trillen als het Noord Nederlands Orkest afsluit met een nummer van heavy metalband-band Metallica. Marcel Mandos, artistiek leider Noord Nederlands Orkest (NNO), stelde de dinergasten gerust: ,,Voor de pauze spelen we ook muziek van onder anderen Mozart en Rossini. Na de pauze zarzuela’s met castagnetten en het nummer Wuthering Heights van Kate Bush.”

Artistiek leider Marcel Mandos van het NNO. Ⓒ De Telegraaf

,,Wij zijn al jaren partner”, zei Jeroen Blaauw van marketingbureau Mount. Hij zat aan tafel bij Milfred Hart, directeur Noord van Arriva: ,,Hier zie je iedereen uit het Noorden bij elkaar.” Hoe ver het noorden in Beetsterzwaag strekt, bleek uit de komst van Ger van Langen, directeur van de Wagenborg-veerboten naar Ameland en Schiermonnikoog, en zijn partner Etty van der Veer , die een klein hotelletje runt op Schiermonnikoog.