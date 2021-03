In het nieuws

VROUW zit op Clubhouse: kom jij elke woensdag met ons praten?

Ook VROUW heeft ontdekt hoe gezellig het is in de nieuwe app Clubhouse. Daarom praten wij elke woensdag van 16:00 tot 17:00 met onze lezeressen over onderwerpen die spelen in onze eigen VROUW-room! Deze woensdag hebben we het over de vraag: Laat jij je leiden door je hormonen? Gastspreker is Ralph M...