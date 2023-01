Premium Het beste van De Telegraaf

Ondernemersvraag: hoe krijg ik weer grip op mijn personeel?

Door Hans Biesheuvel Kopieer naar clipboard

Mijn installatiebedrijf is in korte tijd heel snel gegroeid en daardoor ben ik de grip op mijn personeel kwijtgeraakt. Veel medewerkers lijken steeds vaker zelf hun tijden te bepalen. Ondertussen zie ik de winst in mijn bedrijf weglekken. Hoe krijg ik de boel weer op de rit?