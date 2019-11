'Stopgezet programma Galapagos klein bier'

Galapagos stopt met het onderzoek naar de werking van de antistof MOR106 tegen atopisch eczeem, omdat het middel volgens tussentijdse onderzoeksresultaten waarschijnlijk niet goed genoeg werkt. De onderneming ontwikkelde MOR106 samen met farmaceut Novartis en MorphoSys.

Voor MOR106 zijn al veel concurrerende middelen op de markt van andere grote farmaceuten. Het medicijn was volgens marktvorsers daarom vooral voor Novartis van strategisch belang. Bij Galapagos was het programma volgens analisten goed voor circa 3 procent van de totale waarde, mede doordat wereldwijde verkooprechten al in licentie aan Novartis waren overgedaan.

Koopkans

Citi noemde de beslissing om het onderzoeksprogramma stop te zetten "een negatieve maar kleine verrassing". Een daling van de koers van Galapagos wordt gezien als een koopkans. Ook Berenberg adviseert aandelen te kopen bij een koersdip.

Het aandeel Galapagos stond maandag omstreeks 10.40 uur 0,5 procent hoger op 158,70 euro.