Coronawerklozen vinden weer werk

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). „Voor het tweede kwartaal op rij waren er minder bijstandsontvangers dan een jaar eerder”, zo meldt het CBS. Een jaar geleden waren er nog 5500 meer bijstandsgerechtigden.

Flexwerkers

Vanaf maart 2020 kwamen steeds meer mensen in de bijstand terecht door de coronacrisis. De snelle instroom betrof vooral werklozen die geen recht hadden op een WW-uitkering. Dat kunnen mensen zijn in flexbanen die geen WW-rechten hadden opgebouwd.

Het is niet zeker of de mensen die tijdens de crisis in de bijstand belanden precies dezelfde mensen zijn die nu weer aan het werk gekomen zijn, maar CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen ziet wel een verband. „Ik vermoed dat die instroom toen en de uitstroom nu vergelijkbare oorzaken heeft.”

Zo kwamen relatief veel jongeren in de bijstand terecht in de afgelopen anderhalf jaar. „Dat zijn jongeren die geen recht op WW hebben”, aldus Van Mulligen. „Nu is de uitstroom van jongeren weer groot. In een krappe arbeidsmarkt is het voor jongeren weer een makkelijkere tijd om aan het werk te komen. Als dat niet in de horeca is, dan toch op de test- en vaccinatielocaties.”

Langdurig werkloos

In de bijstand zitten veel mensen die langdurig werkloos zijn. Circa 80% krijgt al langer dan een jaar bijstand. Zo’n 45% zit zelfs langer dan vijf jaar in de bijstand. Door de coronacrisis kwamen er relatief meer mensen in de bijstand die maar korte tijd zonder werk zaten.