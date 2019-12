Nikkei hoger na Chinese industriecijfers

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 1 procent hoger op 23.529,50 punten. De Japanse robotmaker Fanuc, een zwaargewicht in de index, behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van 1,6 procent. De makers van elektronische apparatuur GS Yuasa en Sumitomo Electric waren eveneens in trek en stegen 4 en 2,5 procent. Autofabrikant Suzuki Motor maakte deel uit van de staartgroep met een verlies van 2,1 procent.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds licht in de plus. Uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de bedrijvigheid in de Chinese industrie in november sterker is toegenomen dan verwacht. Afgelopen weekeinde meldde de Chinese overheid al dat de industriële productie van het land afgelopen maand verrassend is gestegen. In Hongkong ging de Hang Seng-index 0,4 procent vooruit en de Kospi in Seoul klom 0,1 procent. De All Ordinaries in Sydney sloot met een winst van 0,2 procent.