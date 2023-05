Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel Schaars biertje Westvleteren: amberkleurige schoonheid en ’lekker vol’

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

Westvleteren is nu alleen nog te krijgen bij de Sint-Sixtusabdij in de gelijknamige Vlaamse plaats. Ⓒ ANP/HH

Bijna niet aan te komen of alleen te krijgen tegen woekerprijzen. Dat gaat veranderen. Voor Vaderdag, 18 juni, te koop in slijterijen in Nederland: Westvleteren. Dit donker amberkleurige gerstenat is niet alleen een zaligheid voor veel bierliefhebbers. Dit bier is ook in alle zaligheid gebrouwen.