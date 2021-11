Column: geef Shell en Unilever maar aan Britten, wij zijn toch (nog) beter

Premium Geld

Ondanks onrust is haast met jubelton ’niet nodig’

Het lijkt er sterk op dat de jubelton, het belastingvrij mogen schenken van ruim €100.000 voor de aankoop, aflossing of verbouwing van een huis, zijn langste tijd heeft gehad. Toch is haast onnodig: de regeling zal zeker niet per 1 januari 2022 verdwijnen.