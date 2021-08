Advies: Vakbondsstemming bij distributiecentrum Amazon moet over

Tijdens de verkiezing in Alabama, die wereldwijd veel aandacht kreeg omdat Amazon veel in het nieuws komt vanwege de slechte werkomstandigheden in zijn distributiecentra en bij de bezorging van bestellingen, zetten de Amerikaanse posterijen op verzoek van Amazon een speciale brievenbus op het terrein. Daar konden de werknemers hun stemformulieren inleveren. Amazon zette om die brievenbus een tent neer met antivakbondsleuzen. Verscheidene werknemers gaven aan door die tent het gevoel te hebben dat het bedrijf ze in de gaten hield.

Amazon zegt juist gevraagd te hebben om de brievenbus neer te laten zetten zodat meer werknemers konden stemmen. Het bedrijf ontkent nadrukkelijk toegang tot de inhoud te hebben gehad, maar zelfs de indruk wekken dat de verkiezingen in de gaten worden gehouden kan al als overtreding worden aangemerkt. Amazon zegt in beroep te gaan omdat de stemmen van de werknemers die uitgebracht zijn "gehoord moeten worden". Zo'n twee derde van de uitgebrachte stemmen was tegen een vakbondsafdeling.

Sinds de verkiezing heeft toenmalig Amazon-topman Jeff Bezos overigens laten weten dat het techconcern "de beste werkgever" zou moeten willen worden. Algemeen wordt echter aangenomen dat het bedrijf desondanks de vakbonden buiten de deur wil houden.