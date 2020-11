De activisten verkiezen het woord van topman Joost Farwerck boven dat van KPN zelf. Ⓒ ANP/HH KPN Koninklijke 2.547 -1.2 %

Rotterdam - Een groep die zegt zich in te zetten voor de bestrijding van onrecht in Nederland wil dat KPN-topman Joost Farwerck persoonlijk een verklaring afgeeft waarin hij stelt dat de mobiele datastandaard 5G veilig is. De Nationale Bond tegen Overheidszaken eiste dat maandag in kort geding voor de Rotterdamse rechtbank.