Vragen over je zorgverzekering? Stel ze in ons gratis spreekuur

Is die aanbieding via je werkgever wel de beste optie voor jou? Staat jou een operatie te wachten volgend jaar en twijfel je of jouw verzekering wel de juiste dekking biedt? Moet je zoon aan de beugel? Wat voor gevolgen heeft de afschaffing van de collectiviteitskorting voor jouw premie? Wat is het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage? Kan ik met mijn verzekering wel kiezen bij welk ziekenhuis ik terecht kan?

Op dinsdag 13 december zitten onze experts de hele dag klaar om vragen van lezers te beantwoorden. Dus heb je een vraag? Mail die dan uiterlijk dinsdagochtend naar zorg@telegraaf.nl.