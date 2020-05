Te hoge box-3 belasting nog steeds niet gecompenseerd

Het Centraal Planbureau (CPB) had het maar druk met de berekeningen over een eventuele compensatie voor te hoge box 3-belastingen tussen 2013 en 2016. Maar het CPB komt er niet uit: het kan niet zomaar vaststellen hoeveel rendement de belastingbetaler had kunnen behalen, zonder het risico te nemen al hun spaargeld te verliezen.

Nederlanders zouden volgens Europees recht niet meer belasting over hun spaargeld moeten betalen dan dat zij er aan rendement over krijgen. Maar dat deden zij lange tijd wel. De belasting, zoals de Nederlandse fiscus deze toepaste in box 3 tussen 2013 en 2016, was namelijk in strijd met het Europese eigendomsrecht. Dit was eerder al vastgesteld. Volgens onafhankelijke juristen moet de Nederlandse overheid spaarders die hierdoor gedupeerd zijn gaan compenseren.

Het CPB krijgt het alleen voorlopig niet voor elkaar om uit te rekenen hoe hoog zo’n compensatie eventueel zou moeten zijn, aldus Het Financieele Dagblad. Staatssecretaris Vijlbrief moet nu op basis van tegenstrijdige berichten een afweging gaan maken. Omdat het CPB geen eenduidig antwoord kon geven op de vraag hoe hoog een eventuele compensatie zou moeten zijn, zou een besluit wel eens langer op zich kunnen laten wachten dan verwacht.