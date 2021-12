Premium Het beste van De Telegraaf

DFT blikt terug op 2021: Beursexperts Judith Sanders en Martine Hafkamp: ’Voor 2022 is het grootste risico om niet te beleggen’

Door Mark Garrelts en Johan Wiering Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - Beleggingsstrateeg Judith Sanders van ABN Amro en directeur Martine Hafkamp van Fintessa Vermogensbeheer blikken in het beursgebouw van Euronext Amsterdam tevreden terug op het beleggingsjaar 2021. Vanwege de prachtige rendementen en omdat beleggen dit jaar ongekend populair is geworden, ook bij vrouwen. „Het grootste risico is niet beleggen”, verwachten zij over 2022.