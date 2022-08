Oud-topman kan weer aan de slag bij Samsung na verlenen van gratie in omkopingszaak

Buitenland

’FBI zocht bij Trump documenten over kernwapens’

De FBI zocht in Mar-a-Lago onder meer naar geheime documenten over kernwapens. Dat schrijft de Washington Post. De New York Times weet te melden dat gezocht werd naar zeer geheime documenten over buitenlandse operaties. Langzaam komen er meer details naar buiten over de huiszoeking op het woonadres ...