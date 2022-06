Premium Het beste van De Telegraaf

ANALYSE Energie-experts bezorgd: Jetten moet Nederlandse belangen beter beschermen

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP

Klimaatminister Jetten (D66) maakt zich zorgen of in Europa alle gasopslagen wel gevuld kunnen worden. Die zorgen hebben energie-experts ook. Zij waarschuwen Jetten niet naïef te zijn: hij moet veel daadkrachtiger Nederlandse belangen beschermen, desnoods met meer kolenstook voor energiecentrales. Nu centrales geen kolen verbranden, verbruikten zij in een week tijd wel 170.000 kubieke meter gas per uur extra, ook uit Rusland.