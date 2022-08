Eén op de zes mensen kan verduurzaming niet betalen

Maar liefst tachtig procent van de Nederlanders voelt de noodzaak om zonnepanelen, isolatie of bijvoorbeeld dubbelglas te nemen, zo blijkt uit onderzoek onder 1000 huiseigenaren van Munt Hypotheken. „Grote verduurzamingen zijn de afgelopen tijd in een stroomversnelling geraakt. Mensen die al twijfelden raken nu overtuigd van de win-winsituatie”, zegt directeur Ellen Hensbergen. Ruim een derde van de respondenten wil het huis verduurzamen en een kwart gaat dit binnen een jaar doen.

Toch is de keuze niet vanzelfsprekend. Eén op de zes voelt wel de noodzaak om te verduurzamen, maar heeft het geld er niet voor. Een derde van de mensen stelt verduurzamen uit als zij hiervoor een lening moeten afsluiten. „Het is een behoorlijke investering die een hoop mensen niet kunnen of willen dragen op dit moment, hoewel het op de lange termijn goed is voor de portemonnee”, aldus Hensbergen.

Een aanzienlijk deel van de Nederlanders (85%) gaat sinds de stijging van de energieprijzen zuiniger om met gas, water en licht volgens het onderzoek. De verwarming lager zetten (80%) en minder lang of koud douchen (63%) zijn de populairste bezuinigingsmaatregelen.