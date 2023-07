Hard gelag bij tanken: benzineprijs zet opmars stevig voort dicht tegen €2,20

Uit cijfers van adviesorganisatie UnitedConsumers is de opmars aan de pomp goed zichtbaar. De adviesprijs voor een liter Euro95 zit stevig in de lift en bedraagt inmiddels weer €2,17 per liter. Eind juni betaalde een autobezitter nog minder dan €2 per liter bij het tanken. Op 8 juni 2022 tikte de benzineprijs (Euro95) nog het hoogste niveau ooit aan op €2,505.

Brent-prijs

Bij de sterke stijging van de benzineprijzen in de voorbije weken speelt de gang van zaken op de oliemarkten een grote rol. De Brent-prijs is weer omhoog geschoten tot ruim boven de $80 per vat mede in reactie op de aankondiging van olieproducent Saoedi-Arabië om vrijwillig de afspraak om minder vaten uit de grond te halen te verlengen.

Het terugdraaien van de accijnsverlagingen op benzine en diesel begin deze maand heeft eveneens sterk bijgedragen om de prijzen aan de pomp weer omhoog te stuwen. Op 1 april 2022 kwam de overheid in actie met deze maatregel als steuntje in de rug voor de consument die gebukt ging onder de hard oplopende energieprijzen.

Bij veel lokale onbemande tankstations ligt de benzineprijs nog ruim onder de adviesprijs. Toch zijn automobilisten ook daar alweer bijna €2 per liter kwijt.