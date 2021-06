ABN Amro betrokken bij ’piramidespel’ met leaseauto’s

Financieel

ING overweegt vertrek van Franse consumentenmarkt

ING wil zich mogelijk terugtrekken van de Franse consumentenmarkt. De bank bekijkt zijn strategische opties voor de betreffende activiteiten. Over de mogelijke uitkomsten van de beoordeling, laat het financiële concern zich nog niet uit. Zeker is wel dat de zakelijke activiteiten in Frankrijk blijve...