Action ziet omzet met een derde omhoog schieten

De omzet, exclusief de nieuw geopende winkels, groeide met bijna 22 procent. Het aantal winkels groeide in de afgelopen periode met 90 tot 2353 vestigingen, in 11 landen. Action opende ook een webshop in België, na „het succes van de webshop in Nederland”. Online verkoopt het bedrijf veel producten die niet in de winkels verkrijgbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege hun omvang.

Veel inzet medewerkers

„Ook in het eerste halfjaar van 2023 zien we dat meer klanten naar onze winkels komen, waardoor onze omzet is gestegen. De groei vraagt veel inzet van onze medewerkers”, zegt Hajir Hajji, topvrouw van Action, in een toelichting. Winstcijfers meldt de keten niet over het eerste halfjaar.

