Premium Het beste van De Telegraaf

Cure for Cancer haalt negen ton op voor onderzoek Gala genezen van depressie

Door onze verslaggever Kopieer naar clipboard

(V.l.n.r.) Commandant der Zeestrijdkrachten René Tas, ondernemer Hans Jongeneel en kolonel der Mariniers Olivier Loos

Na anderhalf jaar van strenge restricties ruisten er eindelijk weer feestjaponnen door de gangen van Grand Hotel Huis ter Duin. Het 12e Cure for Cancer Gala telde meteen een topopbrengst.Ondanks de ’slechts’ 250 in plaats van de gebruikelijke 350 gasten - vanwege de nog altijd geldende regels - kon galadirecteur Nelleke Launspach een cheque van bijna 860.000 euro in ontvangst nemen aan het einde van de avond. Een opsteker voor de stichting Cure for Cancer, die hiermee noodzakelijk onderzoek financiert naar blaas-, nier- en prostaatkanker.