Vijf vragen Belastingtelefoon onbereikbaar: coulance voor mensen die hierdoor deadline niet haalden

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Twee dagen onbereikbaar: het is volgens de Belastingdienst zelf nooit eerder voorgekomen. Ⓒ ANP/HH

Terwijl ondernemers zich zorgen maken over het terugbetalen van de coronasteun en burgers willen weten hoe het zit met bijvoorbeeld de spaartaks of andere belastingvragen hebben, was de Belastingtelefoon twee dagen lang onbereikbaar.