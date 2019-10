Chinese en oliewolken boven het Damrak

De AEX-index stond om vijf voor één 0,7% lager op 577,2 punten. De AMX koerste toen 0,1% hoger op 866,5 punten.

De Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren 0,4%. De FTSE in Londen noteerde 1% verlies.

De indexfutures wezen erop dat de Amerikaanse beurzen de winsten van woensdag van 0,3 tot 0,4% bij de opening om half drie vanmiddag weer gaan inleveren.

Het beurssentiment kreeg vanochtend een knauw na het bericht van persbureau Bloomberg dat China twijfels heeft dat een lange termijn handelsdeal met de VS kan worden gesloten. „Dit is onderdeel van de onderhandelingstactiek. President Trump zet niet alleen China onder druk, het gebeurt ook andersom. Uiteindelijk denk ik dat beide partijen minimaal een escalatie in het conflict zullen voorkomen”, meldt vermogensbeheerder Jan-Willem Nijkamp van Fintessa.

Dat beleggers positief reageerden op de toelichting van voorzitter Jerome Powell op het besluit van gisteravond om de rente te verlagen, verbaast Nijkamp niet. „Powell liet weten eerst de effecten van de eerste drie renteverlagingen af af te willen wachten, alvorens met een nieuwe rentestap te komen. Hij wees onder meer op de sterke arbeidsmarkt. Te zamen met meevallende groeicijfers die eerder op de dag naar buiten kwamen, laat dit zien dat het helemaal niet zo slecht gaat met de economie.”

Shell stelt teleur

Staalgigant ArcelorMittal ging 3,9% terug, door de verzwakte Chinese industrie en zorgen over het handelsconflict tussen de VS en China.

Royal Dutch Shell verloor 3,2%, hoewel de gerapporteerde winst meeviel. Analisten vielen over de voorzichtige prognose. Het aandeleninkoopprogramma van $25 miljard loopt mogelijk vertraging op.

ING zakte 0,2%. De bank wist zijn rente-inkomsten afgelopen kwartaal licht op te voeren. Degroof Petercam noemt de resultaten boven verwachting.

Voedingsmiddelengigant Unilever stond met een plus van 0,5% bovenaan.

Bij de middelgrote fondsen blonk ASMI uit met een plus van 5,6% . De toeleverancier aan de chipsector verraste met goede resultaten, met een bijvoorbeeld voor Degroof Petercam „blow out” vooruitzicht. NIBC beoordeelt de cijfers als „zeer sterk”.

Metalenleverancier AMG zakte 4,2% op zijn kwartaalresultaten, hoewel deze volgens ING beter waren dan verwacht.

Air France KLM verloor 2,2%, na woensdag op het hoogste niveau in een half jaar te zijn gesloten. De luchtvaartmaatschappij meldde minder inkomsten op lagere vraag naar cargovracht en een afname van lastminutereizen in het zomerseizoen naast gestegen kosten.

Financieel dienstverlener Intertrust leverde 2% in vanwege een verlaging van de omzetprognose.

Smallcap ForFarmers zakte 3,5%. De diervoederleverancier wees op mogelijke krimp van de veestapel en de gevolgen voor de sector. KBC vreest door de stikstofcrisis beperkingen voor ForFarmers en zette het aandeel op ’houden’.

Automatiseerder Ordina won 4,5%, na de publicatie van meevallende kwartaalcijfers.

Van Lanschot Kempen (+1%) stootte door de grens van €100 miljard aan vermogen onder beheer van klanten. De private bank ziet wel druk op zijn resultaten.

