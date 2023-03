Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse van Acture: Torenhoog verzuim op werkvloer: ‘Van de zotte dat we ziek personeel niet beter begeleiden’

Door Connie de Jonge

Amsterdam - Tienduizenden medewerkers in de zorg, het onderwijs en de horeca zouden allang weer aan het werk zijn als ze tijdens hun ziekte beter waren begeleid. Dat blijkt uit een analyse van Acture, een private uitvoerder in de sociale zekerheid. Ceo Maudie Derks verbaast zich erover dat Nederland zo weinig doet tegen het torenhoge ziekteverzuim, terwijl werkgevers schreeuwen om mensen. ,,Je kunt hier beter geld in steken dan in gratis kinderopvang.”