Pensioenfonds PME mogelijk getroffen door datalek onderzoeksbureau

Het datalek dat deze week aan het licht kwam, is veroorzaakt door software van het bedrijf Nebu. Daardoor werden gegevens van marktonderzoeksbureaus en hun klanten buitgemaakt. Vooralsnog hebben alleen marktonderzoekers Blauw en USP laten weten de software van Nebu te hebben gebruikt.

PME roept zijn deelnemers op alert te zijn op fraudepogingen. Daarbij waarschuwt het pensioenfonds met name voor phishingberichten en verdachte telefoontjes waarmee criminelen proberen meer informatie te vergaren of mensen een betaling te laten doen. Ook stelt PME nooit via WhatsApp of sms deelnemers te benaderen.