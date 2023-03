Pensioenfonds PME mogelijk getroffen door datalek onderzoeksbureau

Video

Maanlanding: ‘Het was gewoon een show’

In de serie Complottheorieën wordt aandacht besteed aan de theorie dat de maanlanding nooit echt heeft plaatsgevonden. Het is volgens complotdenkers in scène gezet in een tv-studio vanwege de gevaren die er kleefden aan een echte reis. In de video uit 2019 komen complotdenker Henk en destijds Space ...