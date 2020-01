ASML blijkt tussen hamer en aambeeld te zijn beland in de handelsruzie tussen de VS en China. Het was naar verluidt president Trump zelf die bij premier Rutte zou hebben aangedrongen geen exportvergunning te geven voor een chipmachine die gebruikmaakt van de nieuwste technologie van ASML, die chipcircuits etst met extreem ultraviolet licht (euv).