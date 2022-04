Oproep: ben je 25, 45 of 65 jaar en spaar je pensioen?

Maar hoe die veranderingen eruit zien, verschilt per leeftijdsgroep. Omdat het nieuwe pensioen een stuk individueler wordt, zijn de spaartermijnen en risico’s voor iedereen weer anders. Ben jij tussen de 25-30, 45-50 of 60-65 jaar oud en wil je vertellen over hoe jij jouw pensioen spaart?

Stuur een bericht met in het kort je verhaal én een telefoonnummer naar w.van.benthem@telegraaf.nl. Als je meedoet, willen we ook graag een foto bij je verhaal plaatsen in de krant.