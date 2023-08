Honderden energielabels op fraude onderzocht

De persoon wordt verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte met energielabels van woningen en bedrijfspanden en van het witwassen van het geld dat hiermee is verdiend.

De autoriteiten hebben in Nederland een woning en twee bedrijfspanden doorzocht. In Spanje werd ook een woning doorzocht. Wie de verdachte is, zegt de inspectie niet.

Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op administratie, telefoons, computers en andere gegevensdragers. De verdachte is inmiddels weer vrij, in afwachting van de resultaten van het opsporingsonderzoek.

Controles

Een label geeft de energiezuinigheid aan en is verplicht bij de verkoop van gebouwen. De ILT controleert op de aanwezigheid van een geldig energielabel bij verkoop, verhuur en oplevering van woningen, kantoren en winkels.