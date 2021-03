Dow sluit 200 punten hoger op herstel economie VS

Beurzen dalen, bij stijging coronavirusbesmettingen en afname WW-uitkeringsaanvragen. Ⓒ AFP

Beurzen in New York zijn donderdag met winst gesloten. Aandelen die kunnen profiteren van de heropening van de economie zoals luchtvaartbedrijven staan vooraan. Sportmerk Nike liep averij op na een boycot in de Chinese markt.