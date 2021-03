Wall Street: Nike onderuit na Chinese boycott

Beurzen dalen, bij stijging coronavirusbesmettingen en afname WW-uitkeringsaanvragen. Ⓒ AFP

Beurzen in New York koersen donderdag lager. Zorgen zijn er over uitspraken van de Federal Reserve-voorzitter Powell, die hintte op de afbouw van de steun. Sportmerk Nike daalt fors na een boycot in de Chinese markt.