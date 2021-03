WW-cijfer in VS daalt fors, signaal herstel economie

Beurzen dalen, bij stijging coronavirusbesmettingen en afname WW-uitkeringsaanvragen. Ⓒ AFP

Een scherpe daling van de futures toont een lagere opening donderdag van de drie grote beurzen in New York om half drie. De markt reageert op het laatste gunstige cijfer van het aantal Amerikaanse WW-aanvragen. Olie daalt anderzijds op zorgen over de toename van corona.