Facebook wil thuiswerkers ’op kantoor’ laten werken met virtual reality

De test van de Horizon Workrooms-app van Facebook komt op het moment dat veel bedrijven beslissen om personeel blijvend thuis te laten werken. Als gevolg van de coronapandemie werd al nauwelijks meer op kantoor gewerkt. Op veel plekken laait het virus ook verder op, waardoor beslissingen om op kantoor te gaan werken vaak worden uitgesteld.

Dat is nog eens wat anders dan Zoom of Teams. Ⓒ Reuters

’s Werelds grootste sociale netwerk heeft flink geïnvesteerd in virtual reality (VR) en augmented reality (AR). Bij AR wordt de echte wereld met de virtuele wereld vermengd. Het bedrijf ontwikkelde verschillende hardware zoals zijn Oculus VR-headsets. Ook heeft Facebook tijd en geld besteed aan de ontwikkeling van AR-brillen en technologieën voor smartwatches.

Facebook ziet de test als een vroege stap in de richting van het bouwen van de futuristische ’metaverse’ die topman Mark Zuckerberg in de afgelopen weken aanprees. Metaverse is een gedeelde virtuele ruimte waar realiteit word gecombineerd met de virtuele wereld. Volgens Zuckerberg is dit Meta-universum de opvolger van mobiel internet. De app maakt het mogelijk om tot zestien mensen samen te laten zijn in VR en tot vijftig in totaal als het ook gaat om deelnemers aan videovergaderingen.

Facebook stopte onlangs de verkoop van zijn Oculus Quest 2 headsets en riep de reeds verkochte apparaten terug vanwege meldingen van huidirritaties. Het ging in totaal om circa 4 miljoen gadgets in de Verenigde Staten, aldus het terugroepbericht.