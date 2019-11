Luchtvaart is de zoveelste melkkoe

Als het Europees nog niet rond is, dan voert Nederland een eigen vliegbelasting in per 2021. Ⓒ Hollandse Hoogte

Er is enthousiasme van negen landen voor de Europese vliegtaks van staatssecretaris Snel (Financiën). De Tweede Kamer dwong de D66’er tot actie in Europees verband toen hij de taks alleen in Nederland wilde invoeren. Maar goed ook, want in juni bleek uit onderzoek van de Europese Commissie dat een vliegtaks Nederland van alle landen in Europa relatief hard raakt. Deze gaat ten koste van duizenden banen, zo berekende Brussel. Wij zijn maar een klein land, waardoor reizigers uit Oost- en Zuid-Nederland lekker vanaf Brussel gaan vliegen als de tickets in Nederland duurder worden. Duitsland en Frankrijk hebben grote eigen markten, waardoor de taks hen minder hard raakt.