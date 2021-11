Premium Het beste van De Telegraaf

Column: voor genoeg gezonde groenten kun je beter thuis eten

Door Jaap van Duijn

Als vroeger bij ons thuis de vraag aan de orde kwam wat er die dag gegeten zou worden, ging dat ’wat’ altijd over de groente van die dag. Het vlees dat erbij gegeten werd, als dat al gebeurde, was een bijkomstigheid. Het ging om de groenten. Je had op de radio zelfs een speciaal programma, De groenteman, die dagelijks adviezen gaf, uiteraard rekening houdende met de seizoenen: „Tja, tja, tja, wat zullen we eten...”