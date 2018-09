Fed en cijfers domineren drukke beursweek

De Fed maakt woensdag het rentebesluit bekend. Naar alle waarschijnlijkheid houdt de koepel van Amerikaanse centrale banken de rente onveranderd en volgt in december een renteverhoging. Trump zou voor vrijdag met een benoeming van een nieuwe Fed-voorzitter komen, voordat hij aan een trip naar Azië begint. Volgens bronnen neigt hij naar Fed-bestuurder Jerome Powell, die dan opvolger zou worden van Janet Yellen, wiens termijn in februari afloopt.

Het hoogtepunt op macro-economisch gebied is het banenrapport uit de VS op vrijdag. Ook zijn er gegevens over bijvoorbeeld de Amerikaanse consumentenbestedingen, industrie en dienstensector. Uit Europa staat informatie op de rol over onder andere de inflatie en economische groei in de eurozone, de Duitse winkelverkopen en de industriële bedrijvigheid in Europese landen en het eurogebied. Ook over de Chinese industrie worden cijfers gerapporteerd.

Fugro

Op het Damrak trapt Fugro maandag de week af met een handelsbericht, op dinsdag volgen ASMI, GrandVision en Neways en op woensdag gaat het om Vastned, Heijmans en Wolters Kluwer. Donderdag wordt een zeer drukke dag op Beursplein 5 met resultaten van onder meer ING, DSM, Shell, Ordina en AMG. Vrijdag openen onder andere Air France-KLM, Altice en Beter Bed de boeken.

Uit het buitenland komen cijfers van grote bedrijven als Pfizer, Facebook, Kraft Heinz, Tesla, Apple, Airbus, BNP Paribas en Société Générale.

Uur eerder

De AEX-index in Amsterdam eindigde vrijdag licht hoger op 549,44 punten. In de ochtendhandel bereikte de graadmeter een stand van 551,29 punten. Eind oktober 2007 werd een dergelijk peil voor het laatst behaald. Ook elders in Europa waren overwegend plussen te zien. Op Wall Street werden eveneens winsten behaald.

Overigens gaan de beurzen in New York de komende week een uur eerder open en dicht dan normaal vanwege het ingaan van de wintertijd in Europa. Volgend weekeinde gaat ook in de VS de wintertijd in.