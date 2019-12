Groot pakket aandelen Fagron verhandeld

In totaal betrof het, via een zogeheten blocktrade, 295.000 aandelen Fagron die zijn verhandeld voor een prijs van 18,50 euro per stuk. Het totale aantal verhandelde stukken kwam daarmee donderdag rond 15.00 uur uit op 485.893 stukken. De afgelopen twintig dagen waren er om dezelfde tijd gemiddeld een kleine 85.000 aandelen verhandeld.

Het aandeel Fagron stond donderdag omstreeks 15.10 uur 0,7 procent lager op 18,77 euro .