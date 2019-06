Column: Zzp’ers schuldig aan verplichte AOV

Waarschijnlijk niet: zzp’ers bezitten immers geen zelfreflectie. Ze weten het altijd beter. Laten we daarom het gevoerde debat van de afgelopen jaren eens kritisch bekijken. Het enige argument waarom zzp’ers géén AOV afsloten, was omdat deze te duur zou zijn. Hoe en waar de discussie ook werd gevoerd; een AOV is onbetaalbaar, onbetaalbaar en nog eens onbetaalbaar. Natuurlijk kun je je afvragen wat precies onbetaalbaar is maar ik ben hier de eerste om te erkennen dat een maandpremie van bijvoorbeeld €450 inderdaad best pittig is. Al die boze zzp’ers hebben dus best een punt.

Jarenlange roep

Natuurlijk kan ik hier gaan fulmineren over het weinige ondernemerschap onder zzp’ers (‘Verhoog je uurtarieven!’), maar dat doe ik niet. Ik ga daarentegen wél dieper in op de jarenlange roep van zzp’ers dat een AOV te duur is en wat ze dus ook keer op keer oeverloos wisten te herhalen.

Onderhandelaars over het Pensioenakkoord hebben – zo blijkt nu - precies dát argument (‘Het is te duur!’) gebruikt om de verplichting te gaan opleggen. Bekijk het namelijk eens vanuit hun perspectief. Politici zijn er om problemen op te lossen die mensen in de samenleving ervaren. Gewone burgers verwachten dat ook van hen. Wel, als iets te duur is, en als zzp’ers dat jarenlang hardop blijven roepen als belangrijkste argument waarom ze zélf niet willen afsluiten, dan gaan politici en onderhandelaars dus ‘iets’ organiseren waardoor het goedkoper wordt. Dat ‘iets’ zit ‘m nu dus in de collectiviteit; hoe meer mensen een AOV afsluiten, des te goedkoper het wordt.

Valkuil

Politici en onderhandelaars hebben daarmee een legitiem debattrucje gebruikt. Ze hebben het argument ‘het is te duur’ overgenomen en inhoudelijk ingezet tijdens de onderhandelingen. Ze willen de AOV betaalbaar maken. Het is dan ook onbegrijpelijk dat zzp’ers en hun naïeve wereldvreemde belangenbehartigers zich dus jarenlang publiekelijk in de kaarten hebben laten kijken. Je moet namelijk nooit toelaten dat anderen er met jouw argument vandoor gaan. Eigen schuld dus, die verplichting!

Dat we nú niet weten hoe hoog die maandelijkse AOV-premie voor zzp’ers wordt en hoe de regeling er precies gaat uitzien, biedt het klaagdeel van de zzp-populatie nog enige hoop op afstel. En dat geldt natuurlijk ook voor de juridische houdbaarheid van het Pensioenakkoord zoals sommige juristen en advocaten al hebben gezegd.

€100 per maand

Maar… stel nu eens dat minister Koolmees gaat aankondigen dat de verplichte AOV-premie voor zzp’ers (slechts) €100 per maand wordt, dan vraag ik me af of al die niet-ondernemende zzp’ers de oorlog wel willen blijven voeren. Immers, een maandpremie van €100 is al veel bereikbaarder dan die €450 of meer.

Zzp’ers en hun belangenbehartigers hebben bovendien in al die jaren van publiek debat nooit gezegd dat ze tégen de indekking van een mogelijke arbeidsongeschiktheid zijn. Sterker nog: iedereen is het er over eens dat een ongeluk, een manische depressie of een ernstige ziekte altijd in een klein hoekje zitten en dat het dus wel heel erg prettig is als je voor het een en ander bent ingedekt.

De kans is dus groot dat deze Derde Wereldoorlog als een nachtkaarsje uitgaat en dat zzp’ers heel stiekem zullen concluderen dat die AOV-verplichting voor hen uiteindelijk een groot probleem op betaalbare wijze heeft opgelost.

En dat laatste klopt: het meest gebruikte argument ‘Een AOV is te duur’ is nu gepareerd en door vakbonden, onderhandelaars én politici vakkundig van tafel geveegd.