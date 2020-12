CJ MacDonald (l) en medewerker

Van het investeringsfonds van Sesamstraat tot acteur Will Smith, zanger Justin Timberlake en TikTok-ster Charli D’Amelio. CJ MacDonald kreeg in korte tijd niet alleen veel steun, maar is ook hard op weg om $100 miljoen los te peuteren van beroemdheden voor zijn bank voor kinderen.