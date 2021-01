Financieel

Mes in beloning topman Goldman Sachs om fraudeschandaal

De Amerikaanse bank Goldman Sachs verlaagt de beloning voor zijn topman David Solomon. Die ziet vanwege de rol van Goldman in het omvangrijke fraudeschandaal in Maleisië zijn honorarium met 10 miljoen dollar dalen. Nog altijd is Solomon goed voor een beloningspakket van 17,5 miljoen dollar.