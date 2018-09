’UBS verhuist 250 medewerkers door Brexit’

Van onze redactie DFT

Dat meldt Financial Times op basis van ingewijden. Waarschijnlijk kunnen de handelaren van de bank gewoon in Londen blijven. Afgelopen vrijdag zei UBS-topman Sergio Ermotti nog dat het ’steeds minder waarschijnlijk’ werd dat UBS zoveel mensen zou moeten verplaatsten als eerst werd gedacht. Hij zei er niet bij welke van de 5000 Londense UBS-medewerkers gaan verhuizen.

Volgens bronnen zou het uiteindelijke getal meer richting de 250 liggen, al hangt dat ook af van het onderhandelingsresultaat van de Britten met de EU.

De UBS-tak in Frankfurt heeft alle benodigde vergunningen voor de Europese bankactiviteiten, maar UBS twijfelt nog of het personeel wordt verhuisd naar Frankfurt, Madrid of Amsterdam.

Dat banken bedrijfsonderdelen naar het Europees vasteland verplaatsen, heeft te maken met de paspoortrechten. Een bank mag in de EU opereren als deze een ’paspoort’ heeft in een EU-land. Als de Britten straks uit de EU zijn gestapt, geeft een Brits paspoort mogelijk niet toegang meer tot de rest van de EU.