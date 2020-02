Column: waarom is goud ineens zo in trek?

Geen rente op goud is beter dan negatieve rente op je spaargeld. Ⓒ ANP Kippa

Sinds het najaar van 2018, toen de goudprijs rond de $1200 per ounce schommelde, is goud, met vallen en opstaan, bezig aan een bescheiden opmars. Recent werd een prijs van bijna $1600 bereikt, het hoogste niveau in bijna zeven jaar. Is het voor beleggers verstandig ook in goud te gaan?