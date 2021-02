„Ik wilde blijven leven en absoluut geen stoma”, vertelt ze. Het boek We gaan het zien is een lijvig werk van 278 bladzijden geworden. Linda laat het uitgeven bij uitgeverij De Weijde Blick waar het ook online voor 15 euro besteld kan worden. Of men moet de moeite nemen naar de lokale boekhandel The Read Shop of naar het buitengebied van Oudewater te gaan om het op haar fraaie woonboerderij aan te schaffen. Daar zijn ook ansichtkaarten te koop.

De verkoopopbrengst gaat na aftrek van de kosten geheel naar KWF Kankerbestrijding. „Het was een rit naar de hel”, omschrijft Linda de behandeling die in 2017 begon. Ze noemt de tumor „het Monster”. De publicatie moet in haar ogen een taboe doorbreken en lotgenoten helpen om op de been te blijven.