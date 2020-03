Autodealer Stern klaar voor een partner

De omzet van Stern, de enige beursgenoteerde dealergroep in Nederland, bleef met een kleine stijging van €988,7 miljoen in 2018 naar €989,3 miljoen afgelopen jaar, nagenoeg stabiel. Het bedrijfsresultaat (ebit) kwam uit op €2,7 miljoen in de plus. In 2018 was dat nog €1,6 miljoen negatief.

„Het afgelopen jaar is Stern klaargestoomd voor een sprong voorwaaarts in de internationale consolidatie van de autodistributie”, zegt directievoorzitter Henk van der Kwast. „Markt- en productontwikkelingen zetten de autodistributie onder druk, wat onherroepelijk zal leiden tot verdere consolidatie. Stern wil een rol van betekenis blijven spelen en zoekt daarom aansluiting bij een internationale partner. Zeker in de kleinere landen op het Europese continent liggen voor een dergelijke groep goede kansen.”

Marktleider

Van der Kwast kan nog geen namen noemen. Wel betekent dit dat Stern na een periode van onderdelen verkopen, weer kijkt naar marktuitbreiding.

Door de desinvesteringen verloor Stern afgelopen jaar zijn positie als marktleider aan de Van Mossel Groep, die momenteel de ene na de andere overname doet. Vooral door de verkoop van Stern Lease vorig jaar maart aan ALD Automotive, Europa’s grootste leasemaatschappij, heeft de beursgenoteerde dealergroep uit Amsterdam geen windeieren gelegd. Het operationeel resultaat uit voort te zetten activiteiten kwam in 2019 uit op €200.000 positief, terwijl dat een jaar eerder nog €5,7 miljoen in het rood was.