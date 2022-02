Premium Het beste van De Telegraaf

Liefde voorbij, maar ex blijft verantwoordelijk voor hypotheek

Door Marlou Visser

Amsterdam - Denk goed na over met wie je samen een huis gaat kopen. Want een relatie is misschien wel makkelijk te verbreken, van een gezamenlijke hypotheek kom je niet zo snel af.