Britse gokreus sluit 700 filialen

Dat heeft William Hill donderdag bekend gemaakt. De keten met 2300 kantoren zegt te moeten inkrimpen, nadat het Britse kabinet in mei had besloten om de maximale inleg bij per weddenschap tot £2 te beperken. Dat was £00. De maatregel was bedoeld als ingreep tegen de gevolgen van gokverslaving.

Tegenstanders van het gokken beschreven de machines als een verslaving aan crack.

Bekijk ook: Miljoenenboete voor bookmaker William Hill

William Hill, dat dit voorjaar in de Britse politiek alarm sloeg met waarschuwingen voor massa-ontslag, stelt een forse daling van omzetten uit zijn spelmachines te zien en niet anders te kunnen dan nu in te grijpen.

Ook de Association of British Bookmakers waarschuwt voor nieuwe ontslagrondes. Het bedrijf heeft fors geïnvesteerd in de Verenigde Staten, waar het Hooggerechtshof een landelijk verbod op sportweddenschappen heeft geschrapt.

Bij William Hill, met filialen in heel het Verenigd Koninkrijk, werken 15.000 mensen. Het bedrijf is 1,5 miljard pond waard op de beurs bij vorig jaar 1,6 miljard pond aan omzet.