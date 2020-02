'Virusvrees houdt beurzen in greep'

In Denemarken is het eerste besmettingsgeval van het nieuwe coronavirus vastgesteld. Het gaat om een man die terugkeerde van een skivakantie in Noord-Italië. Italië is een van de landen die het zwaarst getroffen is door het nieuwe coronavirus. Tot dusver zijn zo'n vierhonderd besmettingen vastgesteld in het EU-land. Twaalf patiënten zijn overleden. Ook Estland meldde het eerste besmettingsgeval in het land.

In de Amerikaanse staat Californië is voor het eerst een besmettingsgeval van het nieuwe coronavirus ontdekt dat niet te herleiden is naar eerdere besmettingen in het land. Het aantal dagelijkse sterfgevallen in China door het coronavirus is daarentegen afgenomen. De uitbraak heeft in het land inmiddels aan 2744 mensen het leven gekost en 78.497 mensen zijn besmet met het virus. In Zuid-Korea zijn 1595 mensen besmet. Na China heeft Zuid-Korea de meeste besmettingsgevallen.

Adyen

Aan het bedrijvenfront maakte Adyen in 2019 een stormachtige groei door. De onderneming, die de betalingen regelt voor duizenden bedrijven wereldwijd, deed weer goede zaken met de aanwas van nieuwe klanten. Mede hierdoor ging ook de winst flink omhoog. In totaal verwerkte Adyen vorig jaar circa 240 miljard euro aan betalingen. Dat is 51 procent meer dan een jaar eerder.

Industrieel toeleverancier Aalberts heeft naar eigen zeggen een solide jaar 2019 achter de rug. De omzet steeg met 3 procent. De operationele winst viel 1 procent lager uit. Topman Wim Pelsma benadrukte dat het bedrijf afgelopen jaar minder eenmalige voordelen had in vergelijking met 2018. Aalberts handhaafde verder de groeidoelen voor de komende jaren.

IMCD

IMCD boekte afgelopen jaar meer omzet en winst dankzij overnames. Groei op eigen kracht zat er voor de Rotterdamse distributeur van chemicaliën niet in, mede door lastigere marktomstandigheden vergeleken met 2018. Concrete verwachtingen voor 2020 spreekt het bedrijf niet uit.

Advanced Metallurgical Group (AMG) kwam woensdag na sluiting van de beurzen al met cijfers. De metalenspecialist bleef last houden van de lagere metaalprijzen en leed ook in het slotkwartaal van 2019 een operationeel verlies. Voor dit jaar rekent AMG op een verbetering van de winstgevendheid.

De euro was 1,0912 dollar waard tegen 1,0888 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,5 procent tot 47,99 dollar. Brentolie werd 1,4 procent goedkoper op 52,70 dollar per vat.