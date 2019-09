Column: Overheid is menselijke maat kwijt geraakt

Minister Wopke Hoekstra van Financiën en Staatssecretaris Menno Snel van Financiën tijdens de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. Ⓒ ANP

Naar ’de menselijke maat’ zoek je vergeefs in de miljoenennota. Minister Wopke Hoekstra van Financiën schrijft droog: „In de afgelopen jaren is de kwaliteit van uitvoeringsorganisaties veel aan de orde geweest.” Voor sommige mensen betekent ’aan de orde geweest’ dat ze in een jarenlange juridische strijd met de Belastingdienst verzeild zijn geraakt over ingetrokken kinderopvangtoeslagen en daardoor diep in de schulden zitten.