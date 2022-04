Premium Het beste van De Telegraaf

Consumenten zien prijzen stijgen of verpakkingen krimpen

Door Willemijn van Benthem en Dorinde Meuzelaar Kopieer naar clipboard

Dure grondstoffen betekenen hogere prijzen voor de consument, en dat merken we in het winkelwagentje. Supermarkten en fabrikanten halen daarom handige trucjes uit om te zorgen dat consumenten niet merken dat ze meer betalen, of minder waar voor hun geld krijgen. „De supermarkt is één grote marketingfuik.”