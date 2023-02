Premium Het beste van De Telegraaf

Aangifteseizoen weer van start: ’Mensen hebben dit jaar teruggave hard nodig’

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Een printerstoring die door medewerker Wim wordt verholpen. Ⓒ FOTO ALDO ALLESSIE

Amsterdam - Je komt niet zomaar binnen, bij het gebouw waar afdeling IV/DCS van de Belastingdienst in Apeldoorn gehuisd is, of in makkelijkere taal: waar dit jaar de 145,5 miljoen belastingbrieven worden geprint en in de bekende blauwe enveloppen worden gestopt. ’Het aangifteseizoen is gestart.’