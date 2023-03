Premium Het beste van De Telegraaf

Valse start jaarlijkse belastingaangifte: DigiD woensdagochtend overbelast

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Betalen of terugkrijgen? Dat is de vraag voor de miljoenen Nederlanders die de komende maanden hun jaarlijkse belastingaangifte weer invullen. En sommigen kunnen ook echt niet wachten: binnen 59 seconden was vannacht de eerste aangifte binnen, meldt de fiscus. Woensdagochtend om zeven uur waren het er al 60.000 en twee uur later was inlogsysteem DigiD overbelast - en aangifte doen voor veel mensen dus onmogelijk. Een kijkje achter de schermen van de blauwe envelop: „Een deel van Nederland maakt er echt een sport van.”